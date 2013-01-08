В Сирии недоедают 1 млн человек

17:40, 08 января 2013
Зарубежные новости
0

Около 4 млн нуждаются в гуманитарной помощи

По данным ООН, в Сирии недоедают 1 млн человек, около 4 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, сообщает Би-Би-Си Украина.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила, что она помогает 1,5 млн сирийцев, однако длительные бои и невозможность использования порта Тартус для доставки продуктов приводят к тому, что многие люди не получают помощи.

По оценкам ООН, в результате конфликта в Сирии, который начался в марте 2011 года, погибли более 60 тысяч человек.

В течение последних месяцев повстанцы получили контроль над отдельными районами северной Сирии. Рост уровня опасности вынудил ВПП закрыть свои офисы в городах Хомс, Алеппо, Тартус и Камишли. В конце 2012 года наблюдался резкий рост количества нападений на грузовики с помощью от ВПП, отметили в организации, которой также не хватает топлива.

Между тем Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что количество беженцев, которые спасаются от насилия в Сирии, в прошлом месяце увеличилось почти на 100 тысяч человек.

В течение последних недель оппозиционные силы достигли значительных успехов, однако их попытки получить контроль над районами вблизи больших городов, в том числе Дамаска, встречают жесткое сопротивление.

В понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что израильская разведка имеет данные о том, что подразделения сирийской армии занимались смешиванием химических веществ – есть подозрения, что речь идет о смертельно опасном нервно-паралитическом газе зарин – и заполнением ими десятков 225-килограммовых бомб, которые могут быть загружены в самолеты.

Подобные сообщения в конце ноября 2012 года повлекли во многих странах шквал заявлений, которые предостерегали режим Президента Сирии Башара Асада от использования химического оружия против собственного народа.

bbc.co.uk

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter