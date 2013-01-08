В Индии от переохлаждения погибли более 170 человек

Более 170 человек погибли от переохлаждения в северной Индии, сообщает Би-Би-Си Украина со ссылкой на власть страны.

Больше всего жертв холода - в штате Уттар-Прадеш. От холодной погоды также сильно пострадали штаты Пенджаб и Харьяна.

Сообщается, что от переохлаждения чаще всего погибают бездомные и люди преклонного возраста.

В Украине этой зимой от переохлаждения уже погибли более 80 человек.

bbc.co.uk