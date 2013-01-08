На одном из пляжей в Рио-де-Жанейро утонул консул Беларуси
11:38, 08 января 2013Зарубежные новости
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Захлебнулся во время купания
На одном из пляжей в Рио-де-Жанейро утонул консул Беларуси Сергей Гуревский.
Информацию об этом подтвердил РИА «Новости» официальный представитель МИД Беларуси Андрей Савиных.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что 65-летний С.Гуревский захлебнулся во время купания и скончался при перевозке в госпиталь.
"Белорусский консул в Рио-де-Жанейро погиб в результате несчастного случая на воде", - сказал А.Савиных.
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