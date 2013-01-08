На одном из пляжей в Рио-де-Жанейро утонул консул Беларуси Сергей Гуревский.

Информацию об этом подтвердил РИА «Новости» официальный представитель МИД Беларуси Андрей Савиных.

Ранее бразильские СМИ сообщили, что 65-летний С.Гуревский захлебнулся во время купания и скончался при перевозке в госпиталь.

"Белорусский консул в Рио-де-Жанейро погиб в результате несчастного случая на воде", - сказал А.Савиных.