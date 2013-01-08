В нашей Галактике есть около 17 млрд похожих на Землю планет

Астрономы обнаружили свидетельства того, что в нашей Галактике есть около 17 млрд планет, похожих на Землю.

Однако на большинстве из них, по словам ученых, из-за слишком высокой температуры и отсутствия воды не может быть жизни. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На заседании Американского астрономического общества авторы исследования рассказали, что космический телескоп НАСА "Кеплер" обследовал часть звезд Млечного пути, по размеру приблизительно равных Солнцу.

Оказалось, что на орбите каждого шестого из изученных небесных тел есть планеты, по размеру соответствующие Земле. Эти выводы ученые распространили на всю Галактику: таким образом появилось предположение о 17 млрд планетах, подобных Земле.

bbc.co.uk