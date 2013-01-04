Последние два года все больше мужчин страдают анорексией. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала столичный диетолог Виктория Левчук.

"Анорексию называют болезнью 21 века. Стремление к худобе ежегодно отбирает жизнь у тысячи женщин и мужчин, - говорит Виктория - Когда человек привыкает к чувству голода, он получает во время голодания удовольствие".

По словам диетолога, времена, когда анорексией болели только женщины, остались в прошлом.

"С каждым годом все больше мужчин страдают от анорексии, - говорит диетолог. - Особенно часто к диетам прибегают ребята в переходном возрасте. Как правило, в своих желаниях они настойчивее женщин. Долгое время могут голодать. Мода надиктовывает им другие параметры красоты. Если когда-то это был сильный и накачанный мужчина, то сейчас в моде очень стройное тело, на котором торчат кости таза, выпирают ребра, четко видно скулы и ключицы ".

Как отметила Виктория Левчук, мужчины худеют быстрее женщин. Вернуть прежний вес им почти нереально.

"Мужчины, как и женщины, подсаживаются на отказ от приема пищи и на контроль веса как на наркотики. Только, в отличие от наркоманов, которые получают кайф, когда употребляют наркотики, больные анорексией получают удовольствие, когда отказываются от еды".

Обычно больные анорексией добиваются потери веса жесткими диетами и голоданием. Все чаще, чтобы добиться похудения, прибегают к промыванию желудка после принятой пищи, делают клизмы. И мужчины, и женщины искусственно вызывают рвоту и принимают слабительное.

"У анорексиков кожа становится дряблой и синей. Им постоянно холодно, часто идет кровь из носа, человек может потерять сознание посреди улицы или в транспорте. Женщины, которые голодали, даже после долгого лечения не могут зачать и выносить ребенка. Наступает необратимая дистрофия внутренних органов. Это может привести даже к смерти ".

"Людям, которые сознательно начали себя ограничивать в еде, нужна психологическая помощь, - говорит столичный психолог Анна Руденко. - Ребята, которые мучают себя голодом, часто имеют подсознательную цель. Кто-то хочет понравиться мужчине своей мечты, кто-то, чтобы пробиться на конкурс красоты и завоевать модельный и шоу-бизнес. Многих на голодание побуждают родственники: родители или мужчины. Человек перестает контролировать свои мысли и взгляды. Отказывается от еды, потому что считает именно ее единственной преградой к своей цели и мечте ".

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