Вспыльчивые люди живут дольше, чем те, кто привык сдерживать свои эмоциональные порывы, выяснили немецкие ученые. Исследование показало, что открытое выражение негативных эмоций полезно для здоровья.

В эксперименте, проведенном учеными из Университета в Йене, приняли участие 6 тыс. добровольцев. Эксперты наблюдали за их эмоциональной реакцией на разные обстоятельства. Оказалось, что у тех, кто склонен подавлять свое беспокойство, в ответ на раздражающую ситуацию значительно учащается пульс, хотя внешне они могут сохранять спокойствие. Это, в свою очередь, приводит к повышению кровяного давления и риску развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.

Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychologies.

korzonews.info