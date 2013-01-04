Вспыльчивые люди живут дольше
Открытое выражение эмоций
Вспыльчивые люди живут дольше, чем те, кто привык сдерживать свои эмоциональные порывы, выяснили немецкие ученые. Исследование показало, что открытое выражение негативных эмоций полезно для здоровья.
В эксперименте, проведенном учеными из Университета в Йене, приняли участие 6 тыс. добровольцев. Эксперты наблюдали за их эмоциональной реакцией на разные обстоятельства. Оказалось, что у тех, кто склонен подавлять свое беспокойство, в ответ на раздражающую ситуацию значительно учащается пульс, хотя внешне они могут сохранять спокойствие. Это, в свою очередь, приводит к повышению кровяного давления и риску развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические.
Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychologies.