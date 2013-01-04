Много минералки вредно для здоровья

В период праздников нужно пить больше жидкости, но минералка может сыграть злую шутку со здоровьем. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин.

С одной стороны, щелочная минеральная вода помогает справиться с изжогой, так как гасит кислотность желудочного сока. Однако такая вода способствует повышенному желчеотделению. Для людей с заболеваниями ЖКТ это чревато обострением хронического панкреатита, эрозии или язвенной болезни 12-перстной кишки. Поэтому злоупотреблять минеральной водой нельзя, необходимо найти «золотую середину», подчеркнул врач.

В.Шипулин рекомендовал поддерживать водный баланс за счет свежевыжатых соков, «нейтральных» либо слабо минерализованных минеральных вод.

likar.info