Много минералки вредно для здоровья
11:19, 04 января 2013Зарубежные новости
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Повышенное желчеотделение
В период праздников нужно пить больше жидкости, но минералка может сыграть злую шутку со здоровьем. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин.
С одной стороны, щелочная минеральная вода помогает справиться с изжогой, так как гасит кислотность желудочного сока. Однако такая вода способствует повышенному желчеотделению. Для людей с заболеваниями ЖКТ это чревато обострением хронического панкреатита, эрозии или язвенной болезни 12-перстной кишки. Поэтому злоупотреблять минеральной водой нельзя, необходимо найти «золотую середину», подчеркнул врач.
В.Шипулин рекомендовал поддерживать водный баланс за счет свежевыжатых соков, «нейтральных» либо слабо минерализованных минеральных вод.
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