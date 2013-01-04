Медленное жевание помогает худеть

Медленное пережевывание пищи помогает худеть, доказали британские ученые. Они пришли к выводу, что от желания съесть вечером сладкое можно избавиться, если жевать каждый кусочек пищи по 30 секунд.

Психологи из Бирмингемского университета провели эксперимент с участием 43 молодых женщин. Участниц разделили на три группы. Девушек из первой группы попросили съесть бутерброды как обычно, второй группе предложили делать паузу в 10 секунд между глотаниями, а третью группу попросили жевать каждый кусок не менее 30 секунд. Через некоторое время девушкам предложили перекусить конфетами. Меньше всего конфет съели участницы из третьей группы.

Оказалось, что процесс тщательного пережевывания делает любимые ранее продукты менее привлекательными. Кроме того, по словам психологов, долгое жевание дает мозгу сигнал, что прием пищи уже произошел.

likar.info