Мандарины и тыква защищают от переломов

Оранжевые фрукты и овощи делают кости более крепкими.

Овощи и фрукты оранжевого цвета защищают от переломов, говорят ученые. Особенно актуально это зимой, в период гололедицы.

Яркие овощи и фрукты содержат много каротиноидов — веществ, которые придают окраску большинству фруктов и овощей. Ученые объясняют, что в организме каротиноиды преобразовываются в витамин A. Этот витамин отвечает за крепкие кости и зубы, необходим для роста новых клеток и замедляет процесс старения.

Ученые отмечают, что особенно высокий риск переломов у худых пожилых людей. Поэтому им в первую очередь следует включить в рацион морковь, тыкву, болгарский перец, цитрусовые, хурму.

korzonews.info