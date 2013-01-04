Сенат США осудил запрет на усыновление российских сирот

Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую запрет на усыновление российских сирот американцами, который вступил в силу 1 января.

Об этом сообщает ВВС Украина.

В резолюции говорится, что российский закон, принятый в ответ на американский "акт Магнитского", в первую очередь наносит вред детям-сиротам, которых, по мнению сенаторов, используют в качестве "пешек в политической игре".

Сенаторы призвали российскую власть пересмотреть запрет "из гуманитарных соображений".

В первую очередь, по их мнению, должны быть приняты решения по тем случаям усыновления, которые были начаты до вступления в силу закона.

Без родительской опеки в России живут 740 000 детей, отмечается в документе со ссылкой на данные ЮНИСЕФ.

При этом, по данным российского Министерства образования, в государственных учреждениях в стране проживают 110 тысяч детей.

Один из авторов резолюции - сенатор от штата Миссури Рой Блант - сам является приемным отцом ребенка из России.

"В России более 700 тыс. детей-сирот, многие из которых больны или имеют особые потребности. Использовать этих беззащитных детей в качестве пешек в политической игре - возмутительно. Честно говоря, это поведение не достойно того доверия, которое мы оказали россиянам, приняв в прошлом месяце закон о налаживании постоянных торговых отношений", - сказал Р.Блант.

ВВС Украина напоминает, что на прошлой неделе Р.Блант и 15 его коллег обратились с письмом к Президенту РФ Владимиру Путину, призвав его не нарушать договоренности и не подписывать "антимагнитский закон".

Американский сенатор от штата Луизиана Мэри Лендри сказала, что "дети должны воспитываться в семьях, а не в приютах, госучреждениях или на улице".

Госдепартамент США назвал "антимагнитский" закон "политически мотивированным решением".

"За последние 20 лет американские семьи усыновили более 60 тыс. детей из России, и большинство этих детей благодарны своим любящим родителям за поддержку, - говорится в заявлении. - Закон ограничит работу российских неправительственных организаций, которые сотрудничают с американскими родителями".

Резонансный закон Госдума приняла 21 декабря в ответ на американский "акт Магнитского", который предусматривает санкции против российских чиновников, возможно причастных к гибели юриста Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 году.

Совет Федерации одобрил закон 26 декабря. Двумя днями позже его подписал В.Путин, который ранее заявлял, что "не видит оснований не подписывать документ".

Закон вызвал неоднозначную реакцию в российском обществе. Свое несогласие с законопроектом выразили ряд министров российского правительства.

Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец направила письмо В.Путину, в котором указала, что закон противоречит целому ряду международных норм, в том числе Венской конвенции и Конвенции о правах ребенка, а также не отвечает российскому Семейному кодексу.

Ранее с критикой закона практически одновременно выступили сразу три министра российского правительства: глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Министерства образования и науки Дмитрий Ливанов и министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абизов.

bbc.co.uk