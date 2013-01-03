Над Северным полушарием Земли пройдет "звездный дождь"

Астрологи прогнозируют, что в ночь с 3 на 4 января над Северным полушарием Земли в ночь с 3 на 4 января произойдет наиболее интенсивный "звездный дождь".

Об этом сообщается в размещенном на сайте "Новости уфологии" календаре метеорных потоков на 2013 год.

"Звездный дождь" станет результатом повышения активности метеорного потока "Квадрантиды", который начался еще 28 декабря 2012 года и должен завершиться 5 января.

Ожидается, что активность метеорного потока "Квадрантиды" достигнет своего максимума приблизительно к полуночи 3 января и на протяжении шести часов звездопад будет достаточно интенсивным.

Наблюдать звездопад можно будет со стороны созвездия Волопаса. Метеоры будут двигаться со скоростью 41 км/с, а цвет вспышек будет, скорее, желтоватого, не белого цвета.

В соответствии с астрономическим календарем, следующий "звездный дождь" произойдет весной, в результате увеличения активности потока "Лириды" с 16 по 25 апреля с максимумом интенсивности в день 22 апреля. Однако скорость движения метеоритов будет более высокой, чем сейчас, и будет достигать 49 км/с.

Справка УНИАН. "Квадрантиды" считаются одним из наиболее известных и крупных метеорных потоков. В одном ряду с ним стоят "Геминиды", "Персеиды", "Леониды", "Ориониды" и "Лириды".

Метеорный поток "Квадрантиды" наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, имеет ярко выраженный максимум, приходящийся на 3 и 4 января, во время которого наблюдается падение от 45 до 200 метеоров в час.

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