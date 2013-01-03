В мире голодают 870 млн человек, в то время как потребители в индустриально развитых странах ежегодно выбрасывают 220 млн тонн продуктов питания.

Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, об этом генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва заявил на международном семинаре «Урожай 21 века» в Кордове.

Ж. Грациану да Силва отметил, что в то время как почти 870 миллионов человек голодают, еще больше людей страдают от избыточного веса и ожирения. Бедные страны сталкиваются с отсутствием свободного доступа к продовольствию, в то время как потребители в индустриально развитых странах выбрасывают 220 миллионов тонн продовольствия ежегодно, что эквивалентно суммарному годовому производству в странах Африки к югу от Сахары.

ФАО призывает обратить внимание на «забытые» сельскохозяйственные культуры, чтобы справиться с проблемой продовольственной безопасности в будущем. За всю свою историю человечество выращивало и употребляло в пищу около семи тысяч видов растений. Сегодня многие из них на грани исчезновения. Глобализация привела к определенной однородности сельскохозяйственных культур - многие люди обходятся рисом, кукурузой, пшеницей и картофелем.

«Наша зависимость от нескольких сельхозкультур имеет негативные последствия для экосистем, продовольственного разнообразия и нашего здоровья. Однородность продуктов питания повышает риск дефицита микроэлементов», - сказал Ж. Грациану да Силва.

Семинар в Кордове был посвящен началу Международного года киноа 2013. Глава ФАО отметил, что киноа - это не только злак, содержащий все аминокислоты, необходимые человеку. Она также отлично приспосабливается к росту на любой высоте - от уровня моря до высокогорных областей в Андах.

un.org