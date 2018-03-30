5 эффективных средств против отёков под глазами

Мешки под глазами перестанут быть поводом для ежеутреннего расстройства, если взяться за них всерьез.

1. Массаж против мешков под глазами

Отеки под глазами (если они появляются время от времени, а не вызваны серьезными проблемами со здоровьем) — это следствие плохой циркуляции лимфы. Лимфатический массаж — самое действенное, что можно в этом случае придумать. Чтобы ускорить отток межклеточной жидкости в лимфатические капилляры и простимулировать ее дальнейшее продвижение в нужную сторону, сделайте серию аккуратных, но ощутимых надавливаний: средним пальцем сначала по верхнему веку, «идя» по границе роста бровей, затем — по нижнему, ориентируясь на линию глазниц. Сделайте около пяти таких надавливаний сверху и столько же снизу, а затем продолжайте двигаться от внутренних уголков глаз вниз по линии носогубной складки. И повторите все это дважды.

Альтернативу такому лимфодренажу могут составить специальные косметические средства против отеков с роликовым массажером. Неважно, какие именно: их косметическая «начинка» имеет примерно одинаковую — очень низкую — эффективность. Зато металлический ролик проработает веко в точности так, как нужно.

2. Моментальное охлаждение отеков

Холод действует на отекшие веки подобно массажу: ускоряет движение лимфы и стимулирует кровообращение. Самое простое и действенное против мешков под глазами — обыкновенный кубик льда из холодильника. Прикладывайте его поочередно то к одному, то к другому веку в течение минуты. И не забудьте, что потом примерно в течение получаса нельзя будет «зависать» вниз головой: иначе эффект получится обратный.

3. Никаких углеводов на ночь!

То, что соленая еда способствует отекам, знают все. Гораздо реже мы вспоминаем о том, что и углеводы задерживают жидкость в организме, причем в очень серьезных количествах: 1 г углевода связывает до 4 г воды. Исключите, по крайней мере, «быстрые» углеводы: сладости, пасту, рис, картофель, хлеб. А лучше всего ужин делать белковым. Тогда и пить можно будет столько, сколько захочется. Но только не алкоголь — да, он обезвоживает, зато собирает остатки жидкости именно там, где нам не нужно, то есть под глазами.

4. Водоотвод

Кофе, вода с лимоном, клюквенный сок, ромашковый чай обладают мочегонным эффектом. Еще лишнюю воду выводят фенхель, сельдерей, огурцы, баклажаны (но только сырые). А вот молоко и молочные продукты, по некоторым исследованиям, напротив, активно задерживают жидкость в организме. Чтобы с утра выглядеть хорошо, без мешков под глазами, составляйте вечернее меню с учетом этих свойств напитков и продуктов.

5. До седьмого пота

Движение активизирует кровообращение и выводит воду вместе с потом: пусть не локально, но так даже лучше. Полчаса бега, урок латиноамериканских танцев или степ-аэробика по утрам — и от заспанного вида и мешков под глазами не останется и следа.

zhinka.info