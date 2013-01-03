Как отодвинуть и облегчить начало климакса?

"Чтобы отодвинуть и облегчить начало климакса, женщине следует заняться своей печенью, - говорит столичный диетолог 49-летний Борис Скачко. - Если она не выводит отработанные гормоны, то климакс будет бить по полной программе. Причем желательно чистить организм не в 50, когда начались сбои месячных, а лет с 35. В этом возрасте эндокринологи уже находят у женщин гормональные нарушения. Если их нет, значит, организм крепкий".

Если женщина одинока, климакс может начаться еще раньше. Невостребованность системы приводит к тому, что она раньше выключается.

"Если в женщины мастопатия, эндометриоз, фибромиома - это говорит о том, что ее половая система значительно старше, чем прописано в паспорте. Здесь нужна хорошая работа печени. Также нужно улучшить питание. Не злоупотреблять жареным, соленым, острым, уменьшить до минимума кофе и алкоголь", - советует диетолог.

О нарушении сигнализирует боль в груди перед месячными. Скорее всего - это мастопатия. Если между месячными мазня, они длительные или очень незначительные, то это может быть эндометриоз. При нем клетки внутреннего слоя матки, у здоровых женщин выводятся из организма вместе с месячными, приживаются и разрастаются в других органах. Во время менструации они кровоточат и наносят женщине сильной боли.

"Фибромиома сразу не проявляется, ее может выдать только кровоточивость между месячными. Все это видно на УЗИ. Всего известно 50 видов гормональных нарушений. Всем женщинам назначают два гормональных препарата, а нужно прежде всего почистить печень", - отметил Скачко.

gazeta.ua