Цвет тарелки спасет от переедания

Контраст между цветом посуды и еды заставляет контролировать размер порций.

С помощью правильно подобранного цвета посуды можно избежать набора лишних килограммов, считают американские специалисты из Университета Корнелла.

Ученые провели эксперимент при участии группы добровольцев, которым предлагали пасту на белой или красной тарелке. В одном случае использовался томатный соус, а в другом — сливочный.

Когда пасту подавали с томатным соусом на красной тарелке, а со сливочным — на белой, то люди набирали себе порции на 17-22% больше, чем контрольная группа, тестировавшая принцип контрастности.

Эксперты считают, что контраст заставляет человека более внимательно рассмотреть и оценить порцию. Кстати, если человек сам определяет размер порции, он положит себе больше и в итоге съест 92% из этого, дополнили исследователи.

По мнению профессора Брайана Вансинка, глаза человека способны обмануть мозг. По этой же причине порция еды на маленькой тарелке выглядит больше, чем на большой. Также не исключено, что зеленые тарелки заставляют детей съедать больше овощей того же цвета, пишет medicinform.net.

korzonews.info