В Калифорнии мужчина расстрелял толпу людей

В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) вооруженный мужчина устроил бойню на улице, где собрались десятки тысяч людей, чтобы посмотреть новогодний салют.

Одному из полицейских калифорнийской столицы удалось задержать стрелка. Но к тому моменту смертельные ранения получили два человека, а еще трое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, сообщает NEWru со ссылкой на газету The Sacramento Bee.

Посмотреть на фейерверк в Сакраменто собрались около 40 тысяч человек. Неподалеку от места проведения пиротехнического шоу располагался бар, из которого в разгар веселья и вышел злоумышленник. Перед этим он с кем-то повздорил в заведении.

По свидетельству очевидцев, мужчина покинул бар с пистолетом в руке. "Он просто кричал и стрелял", - пояснили они.

По словам женщины-свидетельницы, злоумышленник хладнокровно выпустил около десяти пуль в одну из жертв, лежащую на земле.

Хотя злоумышленник был схвачен на месте преступления, власти отменили пиротехническое шоу, которое должно было состояться в старой части города. В Сакраменто также ввели дополнительные меры безопасност.

Источник: newsru.com

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в результате стрельбы, открытой в начальной школе в американском городе Ньютаун (штат Коннектикут), погибли 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет.

Преступник - 20-летний Адам Лэнза - был вооружен двумя пистолетами и винтовкой, на нем был надет бронежилет. Как сообщается, А.Лэнза зашел в класс и расстрелял свою мать, работавшую в школе учителем, и всех находившихся в помещении детей. После этого он убил еще 6 сотрудников учебного заведения, в том числе директора и психолога.

Президент США Барак Обама объявил в стране четырехдневный траур в связи с трагедией.

Сенатор США Дайан Файнстайн пообещала в первый день работы нового состава конгресса США внести законопроект о запрете продажи боевого оружия.

30 декабря Б.Обама заявил, что в течение ближайшего года его администрация примет комплексные меры по ужесточению контроля над огнестрельным оружием.