В Италии от взрывов петард двое человек погибли

В Италии в ходе празднования Нового года от взрывов петард двое человек погибли и более 100 получили травмы, передает Русская служба Би-Би-Си.

51-летний мужчина погиб в городе Казерта от серьезной травмы черепа из-за неудачного запуска пиротехнического снаряда. В провинции Беневенто 49-летнему мужчине петарда выстрелила в лицо, он погиб на месте.

В провинции Неаполь пострадали 82 человека, в том числе 6-летний ребенок, получивший многочисленные ранения и ожоги.

Схожие инциденты произошли и в других частях Италии. Так, в Риме пострадали три человека, в том числе отец и сын.

Сообщается также о нескольких случаях, когда люди лишались пальцев или кистей рук из-за неудачного запуска пиротехники. В Милане 11-летний ребенок потерял несколько пальцев, подняв с земли неразорвавшуюся петарду.

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