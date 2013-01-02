Из-за рекордного загрязнения среды Исфахан нужно покинуть

Власти города Исфахан на западе Ирана зафиксировали рекордный уровень загрязнения окружающей среды. Городские школы закрыты, а жителям рекомендовано покинуть город, если у них есть такая возможность. Высокий уровень загрязнения атмосферы также отмечается в столице страны, Тегеране, передает Русская служба Би-Би-Си.

Власти объясняют это особенностями климата, однако некоторые эксперты утверждают, что экология сильно ухудшается из-за низкокачественного бензина и дизельного топлива, которые используются в стране.

После введения санкций со стороны западных стран Иран лишился возможности импортировать очищенное топливо.

bbc.co.uk