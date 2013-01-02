Далай-лама призывает к альтруизму

Экологические и многие другие проблемы наших дней связаны с индивидуализмом людей и чрезмерным вниманием к материальным ценностям - для их решения каждому человеку нужно проявлять больше альтруизма и заботы об обществе, заявил в интервью РИА Новости духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо.

«Индивидуализм - это следствие неведения, близорукости и узости мышления. Любому - верующему, неверующему или даже атеисту - необходимо понимание реальной действительности. Он должен понимать, что его собственное будущее, его счастье целиком и полностью зависит от состояния всего остального общества. А значит он не должен пренебрегать общественным благом и думать лишь о себе. Если же человек думает лишь о себе, то это значит, что ему не достает понимания истинного положения дел», - сказал Далай-лама.

Ссылаясь на мнение экспертов, он констатировал, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, например глобальное потепление, созданы самими людьми. «Мы слишком много внимания уделяем заботе об индивидуальных интересах, нам не хватает целостного подхода. Мы забываем, что каждый человек является частью общества, частью всего человечества. А ведь благополучие отдельно взятого человека целиком зависит от благополучия всех людей на планете», - убежден он.

По его мнению, потребительство также вызвано недостаточно глубоким пониманием реальности.

Далай-лама при этом называет лучшим лекарством умиротворенное состояние ума. «Истинный "Будда Медицины" - это умиротворенное состояние ума. Современные научные данные свидетельствуют о том, что умиротворенное состояние ума играет ключевую роль в поддержании физического здоровья человека. Недаром мы говорим: здоровый ум - здоровое тело. Если ум подвергается слишком большому стрессу, то, в конечном итоге, это разрушительно сказывается на здоровье нашего тела", - сказал Далай-лама.

«В мою ежедневную практику входят молитвы и медитации, посвященные Будде Медицины, а также начитывание мантры Будды Медицины. Но при этом я забочусь о своем здоровье и выполняю предписания врачей", - отметил Далай-лама.

По его словам, "следует совмещать духовную практику и заботиться о своем физическом здоровье". И тибетскую медицинскую систему отличает целостный подход к лечению болезней: "она заботится не только о физическом, но и об умственном здоровье". Кроме того, в ней никогда не проводятся опыты над животными.

«Материальные ценности и блага могут создать комфортные условия для нашего тела, но не принесут покоя уму. У меня есть друг, он миллионер, очень богатый человек. Но одновременно он очень несчастен и одинок», сказал Далай-лама и добавил, что многие миллионеры, люди, обладающие большими деньгами, глубоко в душе чувствуют беспокойство, находятся в состоянии стресса.