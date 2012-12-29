Таможенники задержали 5 тыс. флаконов поддельных духов

В канун новогодних праздников таможенники задержали 5 тысяч флаконов поддельных духов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гомтаможслужбы, при проведении таможенного досмотра товаров, поступивших из Турции на адрес одного из украинских частных предприятий, таможенники выявили парфюмерные изделия, которые, как позднее было установлено, ввезены с нарушениями прав интеллектуальной собственности.

Почти 5 тыс. флаконов туалетной воды сомнительного происхождения под видом известных торговых марок «CHANEL», «VERSAСE», «GIORGIO ARMANI», «LACOSTE», «LANVIN» пытались ввезти в Украину в канун новогодних праздников.

В соответствии с Таможенным кодексом Украины, таможней было принято решение о приостановлении таможенного оформления этих товаров и направлено сообщение представителю правовладельцев указанных торговых марок, который подтвердил, что парфюмерия ввезена в Украину с нарушением прав интеллектуальной собственности, то есть является контрафактной.

Котрафактные товары были уничтожены на специализированном предприятии. Следовательно благодаря таможенникам сомнительные ароматы не попали на прилавки магазинов Николаевской области и не испортили праздничного настроения, отмечает пресс-служба Гостаможслужбы.