Чем опасна новогодняя ночь

В новогоднюю ночь возрастает число инфарктов и инсультов. Сердечно-сосудистая система может не выдержать повышенных доз алкоголя. Об этом украинцам напомнил Леонид Кушнир, главный столичный специалист по кардиологии.

Медик подчеркнул, что граничная норма чистого алкоголя для мужчин – 40 г, а для женщин – 20 г. Для сравнения: в 300 г светлого пива содержится 9-10 г чистого алкоголя, в рюмке белого вина – 10-12 г, в 0,5 л бутылке коньяка – 170 г.

Алкоголь особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Л.Кушнир не рекомендует прерывать прием лекарств на время новогодних праздников. Это может усугубить заболевание.

likar.info