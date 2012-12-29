Спаржа облегчает похмелье

Блюда из спаржи снижают негативное влияние алкоголя на организм. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Food Science.

Ученые из Института медицинских наук и Национального университета Чеджу в Южной Корее в ходе лабораторного эксперимента выяснили, что содержащиеся в спарже аминокислоты и минералы облегчают симптомы похмелья и защищают клетки печени от влияния токсинов. Наибольшее количество полезных веществ содержится в листьях спаржи.

Ученые объясняют, что аминокислоты стимулируют функции пищеварительных ферментов, которые ускоряют распад алкоголя в организме.

likar.info