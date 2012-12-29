Как уберечься от простуды?

На дворе сезон простудных заболеваний и гриппа. Врач терапевт Яромир Подольский рассказывает, как правильно поднять свой иммунитет и уберечься от простуды.

"Мы все подвергаемся одинаковому воздействию бактерий. И одни люди имеют прочный иммунитет, а другие сразу же болеют, - пояснил врач. - Первое, что надо сделать - это начать правильно питаться. Ешьте побольше овощей, они помогут организму в борьбе с микробами, обеспечат регенерацию клеток и поднимает общую эффективность организма. Стоит меньше потреблять сахаросодержащих продуктов, потому что они снижают иммунитет. Побольше ешьте витамина С, который есть в болгарском перце, брокколи, капусте, грейпфруте. Также полезен витамин Е. Его много в лесных орехах, миндале, помидорах. "

Также врач советует потреблять продукты с содержанием каротиноидов, биофлатоноидив и селена.

"Каротиноиды можно получить съедая зеленолистые овощи, оранжевые овощи и острый стручковый перец, - советует мужчина. - Биофлатоноиды есть в черном шоколаде, брюссельской капусте, тропических фруктах, чесноке и шпинате. Селен - это минерал, который содержится в бразильских орехах, семенах подсолнечника, ячмене и коричневом рисе. Также нужно есть грецкие орехи и принимать семена льна ".

Также Подольский рассказал, что стресс сильно ослабляет организм.

"Есть теория, до 75% обращений к врачам вызваны тем, что люди постоянно живут в состоянии стресса. Это может быть стресс как от простого напряжения на работе, так и переживания из-за личных проблем или финансового состояния, - пояснил врач. - Стоит найти время и посвятить его себе, помедитировать, заняться йогой, практиковать глубокое дыхание. В крайнем случае просто найти время и расслабиться ".

Терапевт объяснил, что здоровый сон - залог здоровья. Кроме того, следует выделять время на физические упражнения.

"Даже малые физические нагрузки положительно влияют на здоровье, - сказал врач. - Во время физических упражнений улучшается кровообращение, повышается температура, бактерии выходят из организма. Стоит пить достаточно воды. Но именно простой воды, а не всякую крашеную гадость. Вода поддерживает водный баланс организма, очищает его от токсинов и нежелательных бактерий ".

gazeta.ua