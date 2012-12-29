Чем заедать новогодний стресс

Пейте меньше кофе, ешьте орехи и переключайтесь на праздничное настроение, советуют специалисты.

Новый год дарит не только радость — для тех, кто пытается переделать за последнюю предновогоднюю неделю все накопившиеся дела, праздник чреват стрессами и нервными срывами.

Чтобы избежать этого специалисты советуют не прыгать выше своей головы, а переключиться на праздничное настроение. Для этого, говорит психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг, в первую очередь нужно установить дома живую елку и заняться покупкой подарков для близких. Запах елки подарит вам ощущение праздника, поскольку ассоциируется со счастливым и беззаботным детством.

Избежать стресса помогут также правильные продукты в вашем рационе. Старайтесь поменьше пить кофе и есть булочек и сладостей. Отдайте предпочтение какао — напиток содержит вещества, которые повышают настроение и помогают сконцентрироваться. Успокоить нервы помогут орехи и семечки, а свежие овощи и фрукты дадут дополнительный заряд энергии.

korzonews.info