Идеальное зимнее меню

Зимой наш организм начинает подсознательно и неконтролируемо накапливать жир и калории. Оно-то, конечно, "чтобы утеплиться", но нашей фигуре от этого легче не становится. Именно поэтому так важно выбрать правильный рацион и придерживался его - чтобы накапливались все-таки полезные вещества.

Примерное меню одного дня

1. Завтрак

Молоко (можно козье) - 300 мл

2. Второй завтрак

Орехи - 100 г

3. Обед

Овощной салат - 200 г

Отварная постная говядина - 200 г

Ломтик черного хлеба

Фруктовый напиток

4. Полдник

Кефир и сухофрукты.

5. Ужин (не позже 19:00)

Сырые перепелиные яйца - 5 штук

Травяной чай

Яблоко

Какие продукты обязательно должны быть в меню

- нежирные сорта мяса

- рыба, морепродукты

- грибы

- фасоль, горох, бобы, соя, спаржа

- гречневая крупа

- молочные продукты.

- растительные масла, семечки и орехи

- ржаной хлеб, с отрубями и из муки грубого помола

- проросшая пшеница, овсяная крупа

- яблоки

- апельсины, лимоны, мандарины

- киви

- бананы.

- сухофрукты: инжир, курага, чернослив, изюм

- овощи: лук, чеснок, капуста, морковь и тыква.

- напитки: овощные и фруктовые фреши, травяные чаи и цикориевый напиток

- приправы: горчица, хрен и имбирь.

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