Идеальное зимнее меню
Выбираем белковый рацион
Зимой наш организм начинает подсознательно и неконтролируемо накапливать жир и калории. Оно-то, конечно, "чтобы утеплиться", но нашей фигуре от этого легче не становится. Именно поэтому так важно выбрать правильный рацион и придерживался его - чтобы накапливались все-таки полезные вещества.
Примерное меню одного дня
1. Завтрак
Молоко (можно козье) - 300 мл
2. Второй завтрак
Орехи - 100 г
3. Обед
Овощной салат - 200 г
Отварная постная говядина - 200 г
Ломтик черного хлеба
Фруктовый напиток
4. Полдник
Кефир и сухофрукты.
5. Ужин (не позже 19:00)
Сырые перепелиные яйца - 5 штук
Травяной чай
Яблоко
Какие продукты обязательно должны быть в меню
- нежирные сорта мяса
- рыба, морепродукты
- грибы
- фасоль, горох, бобы, соя, спаржа
- гречневая крупа
- молочные продукты.
- растительные масла, семечки и орехи
- ржаной хлеб, с отрубями и из муки грубого помола
- проросшая пшеница, овсяная крупа
- яблоки
- апельсины, лимоны, мандарины
- киви
- бананы.
- сухофрукты: инжир, курага, чернослив, изюм
- овощи: лук, чеснок, капуста, морковь и тыква.
- напитки: овощные и фруктовые фреши, травяные чаи и цикориевый напиток
- приправы: горчица, хрен и имбирь.