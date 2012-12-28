5 гормонов молодости

Любовь, здоровье, красота, долголетие... Гормоны руководят буквально всем, что нужно для счастья. Ученые точно знают, какие гормоны отвечают за молодость. Так, какие же это гормоны и как их активизировать?

ДГА - (дегидроепиандростерон) - гормон стройности - стимулирует деление клеток, поддерживает организм в тонусе, не дает нам "заплыть" жиром. Его необходимо поддерживать, чаще употребляя маслины, авокадо и рыбу (особенно тунец).

Мелатонин - гормон сна и хорошей спортивной формы - способствует глубокому сну и препятствует развитию раковых опухолей. Организм повышает его выработку после того, как вы съедите пищу богатую на углеводы - макароны, картофель, бананы, мясо птицы и рыбу.

Соматотропин - гормон роста и красоты - поддерживает в тонусе мускульную ткань, улучшая ее структуру и функцию, защищает от образования жировых отложений, укрепляет кости и разглаживает кожу. Продуцирует этот гормон белковые нежирные продукты - в первую очередь, рыба и обезжиренные сыры, а также орехи и чечевица. Еще один способ активизировать гормон соматотропина - физическая активность. Достаточно полчаса занятий любым видом спорта в неделю.

Тестостерон - гормон сексуальности - держит под контролем состояние мужских половых органов, а также здоровье костей и мышц. Выработка тестостерона стимулирует в первую очередь цинк и марганец. Регулярные занятия сексом также помогают поддерживать продукцию "сексуального" гормона на высоком уровне.

Эстрогены - женские половые органы - хорошо влияют на половую и репродуктивную функции, а также на состояние сердца, сосудов, костей и многих других органов и тканей. Наилучше продукция эстрогенов стимулируется употреблением сои, ревеня, черного перца... Употребление этих продуктов поможет преодолеть бессонницу, повысить настроение и сохранить кожу гладкой.

