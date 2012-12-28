Влияние мелатонина на развитие опухолей

В опытах на разных моделях индуктируемого химического канцерогенеза было обнаружено, что применение мелатонина подавляет возникновение и развитие опухолей молочной железы, шейки матки, кожи, легких, эндометрия, печени, толстой кишки у животных, что свидетельствует о значительной широте спектра антиканцерогенного эффекта мелатонина. Противоопухолевому действию мелатонина in vitro и in vivo также посвящено большое количество работ. Данные исследований на животных хорошо согласовываются с результатами клинических наблюдений. Так, в работе канадских исследователей Э. Милса (2005) представлены результаты анализа цели 10 рандомизированных контролируемых исследований эффективности применения мелатонина для лечения онкологических больных с солидными формами опухолей. В целом лечение получили 643 пациента.

Применение мелатонина снизило относительный риск смерти на протяжении 1 года до 0,66, причем, не было зарегистрировано серьезных побочных эффектов препарата.

Мелатонин предоставляет эффект как на системном, так и на тканевом, клеточном и субклеточном уровнях. При этом действие мелатонина препятствует процессам, что вызывает старение и рак. В частности, на системном уровне мелатонин снижает продукцию гормонов, способствует этим процессам и стимулирует систему иммунного присмотра. Одновременно подавляется продукция свободных радикалов кислорода и стимулируется система антиоксидантной защиты. Мелатонин тормозит пролиферативную активность клеток и повышает уровень апоптоза, препятствуя возникновению и развитию опухолевого процесса.

Представленные данные свидетельствуют о важной роли шишковидной железы в развитии рака. Угнетение функции эпифиза при использовании постоянного режима освещения стимулирует канцерогенез. Эпидемиологические наблюдения относительно увеличения риска РМЗ у рабочих ночных смен отвечают результатам экспериментов на грызунах. Применение эпифизарного гормона мелатонина угнетает канцерогенез у животных, которые находятся в условиях, как обычного режима освещения, так и при постоянном освещении.

Таким образом, применение мелатонина с целью профилактики рака может оказаться весьма эффективным, особенно в северных регионах, где летом имеют место "белые ночи", а на протяжении полярной ночи всюду горит электрический свет.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что спектр эффектов мелатонина очень широк. В отличие от многих гормонов его действие на клеточные структуры зависит не только от его концентрации в крови и межклеточной среде, но и от начального состояния клетки. Это позволяет считать мелатонин универсальным эндогенным адаптогеном, который поддерживает баланс организма на определенном уровне и позволяет адаптировать все процессы, которые происходят, к непрерывно переменным условиям окружающей среды и локальных действий на организм.