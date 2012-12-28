Путин поручил упростить процедуру передачи сирот гражданам РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру усыновления (удочерения) детей-сирот гражданами РФ.

Текст соответствующего указа размещен на сайте Кремля.

Согласно документу, до 15 февраля 2013 года правительству РФ поручено принять решения по упрощению процедур передачи на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая осуществление последующих мер государственной поддержки, предусмотрев в том числе снижение требований к нормативу площади жилого помещения при устройстве детей на воспитание в семью, сокращение перечня представляемых гражданами Российской Федерации в государственные органы документов и увеличение срока их действия, а также уменьшение объема отчетности, представляемой опекунами (попечителями) и приемными родителями в органы опеки и попечительства.

До 1 марта 2013 г. правительство должно внести в Государственную думу проекты федеральных законов, предусматривающих: предоставление налоговых льгот родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также родителям, усыновившим (удочерившим) второго и последующих детей.

Указом также предусматривается увеличение материальной помощь со стороны государства семьям, взявших на воспитание приемного ребенка.

Как сообщал УНИАН, Сенат Конгресса США 6 декабря принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

Сегодня В.Путин подписал закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», которым вводится запрет на усыновление российских детей гражданами США.

Российские парламентарии назвали это закон "имени Димы Яковлева" в память о двухлетнем российском мальчике, погибшем в США из-за халатности усыновителей.