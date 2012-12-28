Жестокость матери уродует психику ребёнка

Плохое отношение к ребенку в семье изменяет работу его мозга на генетическом уровне. Это чревато многочисленными нарушениями процессов мозга и психических расстройств. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла.

Предметом их исследования стали изменения в активности генов, контролирующих нейронные функции и психическое здоровье. Выяснилось, что недостаток материнской любви и внимания к ребенку негативно влияет на работу гена GAD1. Этот ген связан с функцией нервной системы и помогает регулировать эмоции.

Лабораторный эксперимент показал, что чем выше уровень материнской заботы, тем выше производство гена GAD1. Плохое поведение нелюбимого ребенка вызвано тем, что участки ДНК, контролирующие этот ген, прекратили работу.

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