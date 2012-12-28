Как правильно пить спиртное на Новый год

Все нуждаются в отдыхе или по крайней меры в смене деятельности. Новогодние каникулы дадут тебе возможность немного расслабится и заодно набраться сил для начала тренировок в новом году. Но пока ты будешь отдыхать следует не забывать о поддержании своего здоровья.

Казалось бы, что тут особенного? Но есть нюансы, на которые тебе следуют обратить внимание, чтобы не навредить своему здоровью.

Заведено, что в Новогоднюю ночь под бой курантов ты поднимаешь бокал шампанского, загадав при этом заветное желание. Хорошо, если это будет один бокал. А если придут друзья, соседи, кумовья, братья и сестры? Сколько тогда придется выпить бокалов? Есть хитрости которые помогут тебе минимизировать вред от алкоголя и его последствий.

Теренр фитнес-студии BodySlim Дина Олейник рассказала нам, что и как лучше пить из алкогольных напитков на Новый год, чтоб не навредить фигуре и здоровью.

Прежде всего твоим спутником, как в фитнес зале, так за праздничным столом должна быть чистая негазированная вода. Именно она поможет тебе нейтрализовать обезвоживающее действие алкоголя на организм, поддерживая водный баланс в теле.

Главное правило: на 100 грамм алкоголя выпивай 200 грамм воды. Соблюдай эту пропорцию и утром у тебя не будет болеть голова.

Еда в свою очередь должна быть сытной, но не жирной, так как тебя от этого будет еще тяжелее и придется прибегать к средствам с ферментами, чтобы помочь своему желудку.

Выбирая алкогольные напитки отдавай предпочтение легким, например, это может быть сухое вино или шампанское брют.

Основной принцип - поменьше сахара, пониже градус.

Всегда помни, что ты леди. Желаем весело и интересно встретить Новый год! Успехов.

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