Опасности оральных контрацептивов

Вроде как, изобретение гормональных противозачаточных таблеток должно было существенно облегчить жизнь современной девушке. Казалось бы: и месячные сама контролируешь, и шанс забеременнеть минимальный, и не нужно с презервативами заморачиваться - знай себе таблеточку вовремя прими и все дела!

Но на практике все совсем не так радужно. Гормоны - штука серьезная, нашкодить с ними легко, а вот исправлять потом очень сложно.

Поэтому мнение врачей об оральных контрацептивах надо знать обязательно:

1. Противозачаточные таблетки могут серьезно "бить" по печени. Поэтому в период их приема раз в 3-4 месяца нужно обязательно сдавать печеночные пробы.

2. Вторая проблема — риск закупорки сосудов. Прием гормональных контрацептивов провоцирует тромбообразование и "сгущение" крови у женщин, предрасположенных к этому. Таким пациенткам гормональные контрацептивы подбираются крайне аккуратно или вообще не рекомендуются.

"Группы риска" следующие:

- курящие женщины старше 35-40 лет, выкуривающие при этом больше 15 сигарет в день;

- больные гипертонией;

- страдающие сахарным диабетом;

- женщины, в крови которых высокое содержание липидов;

- женщины с выраженным варикозным расширением вен и/или с закупоркой артериальных сосудов.

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