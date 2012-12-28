Чем опасна жевательная резинка

Эксперт по качеству и безопасности продуктов Марина Яковец утверждает, что жевательную резинку следует жевать не дольше пяти минут. Об этом она сказала в комментарии Gazeta.ua.

"После еды нет смысла жевать резинку дольше пяти минут, поскольку теряется вкус и за это время жвачка убирает всю грязь с зубов. Сколько раз в день употреблять - личное дело каждого человека. На голодный желудок не рекомендуется, особенно людям со склонностью к желудочным болезням, потому жевание провоцирует выделение желудочных соков. И еще очень важное правило: жевательная резинка не заменяет зубную щетку и регулярный визит к стоматологу. Она лишь помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс после еды ", - отмечает женщина.

Однако детская жевательная резинка не полезнее взрослой.

"Ингредиенты же одни и те же. Я бы ее не давала ребенку до пяти лет, ведь из любопытства он может ее проглотить. Когда-то читала в Интернете, что у мальчика были сильные боли в животе и при обследовании оказалось, что в кишках был ком жвачки. Но это не проблема производителя, а невнимательность родителей. Потому что таких мелких предметов ребенку до трех лет вообще нельзя давать ", - отметила эксперт по качеству.

gazeta.ua