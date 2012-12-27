Катастрофы стимулируют религиозность - ученые

Ученые на примере землетрясения в Новой Зеландии в 2011 году установили, что природные катастрофы могут стимулировать локальный рост религиозности в обществе, пишет Лента.ру. Работа опубликована в журнале PLoS ONE, а ее краткое содержание можно прочитать на сайте Университета Окланда.

В феврале 2011 года на Южном острове Новой Зеландии поблизости от Крайстчерча (регион Кентербери) произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,3 балла. Жертвами стихии стали 185 человек, несколько тысяч пострадали от ранений.

Задолго до землетрясения многие жители города стали участниками долговременного социологического исследования, ведущегося Университетом Окланда. Ученые решили установить, как катастрофа повлияла на самочувствие и мировоззрение местного населения.

Оказалось, землетрясение существенно изменило соотношение опрошенных, которые, по их словам, стали более религиозны ("неофиты") и тех, кто стал менее религиозен ("отступники"). Первые составляли 8,6, а вторые только 5,3 процента от общего количества опрошенных в регионе (отношение к церкви остальных участников эксперимента не изменилось). При этом в остальной Новой Зеландии наблюдалось практически зеркальное соотношение - общее отношение к религии с 2009 по 2011 год стало существенно более прохладным.

Интересно, что ни те из участников эксперимента, которые считают себя религиозными, ни их неверующие сограждане, по субъективному уровню благополучия не отличались друг от друга - ни до, ни после катастрофы.

Ранее исследование статистики отношения к религии позволило некоторым ученым говорить о том, что в обозримом будущем верующих может практически не стать. За последние сто лет, аргументируют авторы исследования, число религиозных людей во всех исследованных странах уменьшалось.