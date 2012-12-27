Чем вредны искусственные ёлки

Ежегодно все больше украинев отдают предпочтение искусственным елкам, потому что они дешевые и их можно использовать несколько лет подряд. Детский врач-аллерголог Валентина Соханська говорит, что они сделаны из низкокачественного пластика и могут вызвать аллергию у детей и взрослых.

"С одной стороны, такая елка покупается на много лет и не вызывает уничтожение живых деревьев. Но эти изделия делают из вредного низкокачественного пластика. Завозят продукцию из Китая. На нее у продавцов даже сертификатов качества нет. Пластик в теплой комнате нагревается у батареи или от праздничной гирлянды, выделяет токсичные вещества, может даже вонять ".

Как отметила аллерголог, от искусственной елки у людей могут слезиться глаза, драть в горле и появиться насморк.

"Детский организм слабее, поэтому в первую очередь аллергия будет поражать детей. Когда покупаете елку или сосну из пластика, поинтересуйтесь у продавцов о наличии документов, которые могут подтвердить безопасность изделия для людей ".

При производстве игрушек недобросовестные производители могут использовать полимерные и синтетические материалы, которые могут выделять такие токсичные химические соединения, как нитрил, акриловая кислота, стирол, хлористый винил, формальдегиды.

"Возле елки ребенок вертится постоянно. Что-то нюхает, что-то рассматривает, любимые игрушки тайком снимает и играется с ними. Мы проверяли несколько елок. Из 10 проверенных, восемь оказались непригодны для использования в домашних условиях. От них на руках оставалась краска, пахло химикатами. Попадание краски или покрытия игрушек в организм ребенка может привести к проблемам со здоровьем ".

Искусственная елка среднего размера стоит от 100 до 1 тыс. грн, в зависимости от материала, из которого изготовлено дерево, высоты дерева и его вида. Тогда как живая - от 20 до 100 грн.

"Весь товар у нас преимущественно китайский, поэтому и такой дешевый. Если от искусственных елок чувствуется резкий неприятный запах, это свидетельствует о низком качестве. Не стоит покупать елки из пластика на рынке. Лучше отдавать предпочтение магазинам и оптовым складам. Пластик, из которого изготавливают искусственные елки, может выделять ядовитые вещества, которые являются аллергенами. То же самое касается некачественных елочных игрушек из Китая ".

Выбирая елочные украшения, нужно помнить, что ребенок может их облизать, прислонить к лицу, глазу и даже глотнуть. Особенно опасен кадмий. Отравление им может привести к поражению почек и нервной системы, острой боли в спине и ногах.

gazeta.ua