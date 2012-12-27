Новогодние праздники в России - это декада ужаса

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал декадой ужасов новогодние праздники в России.

"Мы стоим на пороге декады ужаса, когда большинство граждан нашей страны будет предоставлено самим себе. А нет более страшного врага для нашего гражданина, чем он сам", - сказал Г.Онищенко на пресс-конференции в Москве, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в лучшем случае люди будут заниматься "абсолютно бессмысленным просмотром телевизионного экрана".

"Полная духовная всеядность тех суррогатов, которые идут с экранов, где самое гуманное - это, пожалуй, передачи об убийствах. Но говорят, что так надо делать, чтобы были рейтинги", - сказал Г.Онищенко.

Кроме того, в эти дни многие россияне чревоугодничают, употребляют алкоголь в больших количествах, что выливается в нездоровую обстановку в каждой семье, добавил руководитель Роспотребнадзора.