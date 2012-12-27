Зеленый кофе - против лишних килограммов
10:25, 27 декабря 2012Зарубежные новости
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Похудение идет более успешно
Хлорогеновая кислота, которая содержится в зернах, сдерживает попадание глюкозы в организм.
Американские ученые провели эксперимент, который доказал, что экстракт зеленых кофейных бобов помогает бороться с лишним весом.
Сотрудники университета Скрентона провели исследование с участием добровольцев, которые имеют лишний вес. Участники получили экстракт кофейных бобов или таблетки-плацебо. При этом для всех участников была определена калорийность рациона.
22-недельный эксперимент показал, что похудение идет более успешно в группе, которая получила экстракт.
По мнению ученых, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофейных бобах, замедляет высвобождение глюкозы, что способствует снижению веса.
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