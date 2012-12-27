Зеленый кофе - против лишних килограммов

Хлорогеновая кислота, которая содержится в зернах, сдерживает попадание глюкозы в организм.

Американские ученые провели эксперимент, который доказал, что экстракт зеленых кофейных бобов помогает бороться с лишним весом.

Сотрудники университета Скрентона провели исследование с участием добровольцев, которые имеют лишний вес. Участники получили экстракт кофейных бобов или таблетки-плацебо. При этом для всех участников была определена калорийность рациона.

22-недельный эксперимент показал, что похудение идет более успешно в группе, которая получила экстракт.

По мнению ученых, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофейных бобах, замедляет высвобождение глюкозы, что способствует снижению веса.

korzonews.info