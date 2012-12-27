Буш-старший попал в реанимацию

Бывший президент США Джордж Буш-старший, проходящий лечение в больнице в Хьюстоне, находится в реанимации с высокой температурой.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам пресс-секретаря его семьи Джима Макгрэта, экс-президент в сознании. Пресс-секретарь уточнил, что в отделение интенсивной терапии Дж.Буша поместили еще в воскресенье.

88-летний политик был госпитализирован в ноябре с сильным кашлем. Предполагалось, что Дж.Буша выпишут из больницы еще в начале декабря, но из-за того, что температура не сбивалась, решено было подождать.

В Рождество Дж.Буша навестила жена Барбара, сын Нил с женой и другие члены семьи.

Врачи с осторожностью высказывают оптимистичные прогнозы о его состоянии здоровья.

Дж.Буш - ветеран Второй мировой войны и старейший экс-президент США.

Республиканец Дж.Буш был 41-м президентом страны. На выборах в 1992 году уступил представителю демократов Биллу Клинтону.

До президентского поста с 1981 по 1989 год работал вице-президентом в администрации Рональда Рейгана. До этого был конгрессменом, постпредом США при ООН, спецпосланником США в Китае, директором ЦРУ. В годы Второй мировой войны был пилотом военно-морских сил США.

bbc.co.uk