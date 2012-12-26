Жевательная резинка: больше пользы или вреда?

Жевать или не жевать? Вы, наверно, уже поняли, что речь идет о жевательной резинке. "Свежее дыхание и защита от кариеса". Кое-кто считает, что жевательная резинка - это хорошо, кое-кто, что, напротив, плохо. Кому верить? Поэтому попробуем разобраться, чем она полезна, а чем вредна для нашего здоровья.

Начнем с приятного. В жевательной резинке в действительности содержатся ингредиенты (ксилит, кальция лактат, фтор), предотвращающие кариес. Резинка тренирует челюсти, поскольку пищевая промышленность производит такие продукты, что ротовой аппарат не получает нужных нагрузок.

А еще жевательная резинка тренирует сосуды десен. Также она способствует очистке жевательной поверхности зубов за счет большого количества выделенной слюны, которое нейтрализует кислоту в ротовой полости. Однако если очень долго жевать, то полезные компоненты резинки ослабляют свое действие. Еще одно открытие. Использование резинки взрослыми людьми способствует концентрации внимания, но это только у взрослых. У подростков беспричинная работа челюстями мешает сосредоточиться и рассеивает внимание. Но не секрет, что именно подростки постоянно жуют резинку, не задумываясь над тем, что, кроме выше отмеченной проблемы, есть еще и другие: например, жевание натощак может привести к гастриту или язве желудка.

Замечено еще много негативных моментов, в частности, то, что глицерин и лимонная кислота, которые содержатся в резинке, изменяют формулу крови, постоянное жевание нарушает зубной прикус. Лецитин способствует ускорению слюноотделения, а это приводит к нарушению деятельности пищеварительного тракта. Лакрица провоцирует повышение артериального давления и дефицит калия в организме. Фтор стимулирует выведение кальция из организма, который может повлечь остеопороз. Некоторые из компонентов жевательной резинки подавляют двигательную активность.

А еще жевательная резинка мешает нормальной дикции во время разговора. Следовательно, немного разобравшись с позитивными и негативными качествами жевательной резинки, можно сделать вывод, что негативных качеств больше, чем позитивных. Но если вы сторонник жвачек, не огорчайтесь, ведь врачи говорят, что можно устраивать себе такое удовольствие без вреда для здоровья, если жевать резинку только после еды и не дольше 10 минут. Выбор за вами!