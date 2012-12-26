Восприимчивость к гриппу зависит от эмоционального состояния

Британские ученые поставили интересный эксперимент. Одна группа людей находилась во влажной одежде на сквозняке, а другая - в теплом помещении. Количество простудившихся в обеих группах было одинаковым.

А согласно результатам исследования, проведенного в лагере подготовки новобранцев Военно-морского флота США, простуду вполне можно называть... болезнью грязных рук! Солдатам, которые согласились поучаствовать в эксперименте, приказали мыть руки с мылом пять раз в день. И количество простудившихся уменьшилось на 45 процентов.

К тому же американцы обнаружили, что слабость иммунитета, восприимчивость к простуде и гриппу напрямую зависят от эмоционального состояния человека, его настроения и отношения к жизни. Это объясняет, почему люди заболевают, находясь в депрессии. Неврологи из Университета Висконсина ввели 52 добровольцам противогриппозную вакцину, после чего сканировали их головной мозг, меняя интенсивность энергии в определенных участках его коры. Как оказалось, люди с повышенной активностью в участках, которые отвечают за позитивный настрой, лучше воспринимают вакцину. Значит, у оптимистов меньше шансов заболеть. Как, кстати, и у людей, любящих медитировать. Исследование, длившееся десять лет, показало: у них вырабатывается больше антител к респираторным инфекциям.