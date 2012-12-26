Полезные свойства тыквы

Употребление тыквы улучшает состав крови, дает заряд бодрости всем, а особенно людям, страдающим от малокровия, истощенным, ослабленным после тяжелых заболеваний и хирургических операций. Тыквенная мякоть положительно влияет на все биохимические процессы в печени, ускоряет возобновление желчновыдельной функции, поэтому больным желчнокаменной болезнью, гепатитом (и после него) желательно употреблять тыквы побольше. И в эту теплую осеннюю пору, когда не только густо растут грибы, но и часто случаются отравления ими, для людей, которые пережили грибную интоксикацию, тыква может стать первыми лекарствами - повседневной пищей.

Тыква очистительно действует на организм, в первую очередь выводит из крови холестерин и другие токсичные вещества, помогает удалению лишней жидкости и солей, что крайне важно в случае сердечно-сосудистых и почечных заболеваний. В частности, атеросклероза, нарушения мозгового кровообращения, гипертонической болезни, хронического нефрита, пиелонефрита. Если есть отеки, следует ежедневно употреблять до 0,5 кг сырой мякоти, один-два стакана свежего сока, или 2 кг вареной или печеной тыквы на протяжении нескольких месяцев.

Следует отметить, что тыква мягко влияет на функцию кишечника и одновременно дезинфицирует, поэтому незаменима в случае запоров, заболеваний толстой кишки, в частности колитов, энтероколитов.

Тыква, как богатейший источник каротина, предотвращает раковые новообразования. Американские ученые сделали вывод, что женщина, которая хотя бы раз в неделю ест каротиносодержащие продукты (тыкву, морковь, капусту броколи), имеет на 27% меньший риск заболеть раком матки. Эти же продукты предотвращают рак гортани у людей, бросивших курить, но все еще находятся под действием никотинового яда.

Благоприятно отражается употребление тыквы и на состоянии зубов, ведь фтор предотвращает кариес. Положительно влияет тыква на нервное состояние: в случае бессонницы, тревожного сна, неврозов пьют тыквенный сок с медом. Раны, ожоги, веснушки, угри, экзема тоже лечатся тыквой - путем наложения тертой мякоти сырого плода. А на устаревшие гнойные раны, трофические язвы на конечностях у больных диабетом кладут компрессы из отвара цветка тыквы.

Короче говоря, какой системы человеческого организма не коснуться - тыква безопасные и действенные лекарства. Особенно он нужен детскому и стареющему организму, в частности и тем, что предотвращает рахит у детей и остеопороза у взрослых.

Поэтому употребляйте тыкву, лучше сырой или в виде сока, и она активно возьмется помогать вам быть бодрым и здоровым. Медики считают, что систематическое употребление тыквы - это "курорт дома", к тому же этот курортный тыквенный сезон можно продлить на несколько месяцев.