Все о пользе белка

Белок является необходимым компонентом питания каждого человека вне зависимости от пола, возраста, уровня физической активности и других факторов.

Мужчинам ежедневно требуется больше белка, чем женщинам. Рекомендуемая доза для среднестатистического мужчины – 56 граммов в сутки, женщины – 46 граммов. Причем получать такое количество белка важно из разных продуктов: мяса, орехов, бобовых и др.

Каждый день здоровый человек должен употреблять белки, жиры и углеводы. Доля первых в рационе должна составлять 10-35%.

Если вы ведете активный образ жизни, то вам нужно больше белка. Расчет суточной нормы ведется из необходимости ежедневно получать 0,8 граммов белка на 1 кг массы тела. Профессиональным спортсменам необходимо от 1 до 2 граммов белка на 1 кг веса для восстановления после нагрузок.

Больше всего белка обычно мы получаем из мяса, в частности, говядины. Однако надо помнить, что кроме белков мясо может содержать достаточное количество насыщенных жиров и провоцировать атеросклероз. Поэтому разнообразьте свое меню и не употребляйте слишком много жирного мяса.

Для чего нам нужен белок? Он имеет широкий спектр применения и функций: обеспечивает энергией, помогает строить структурный каркас клеток, разрушать токсины, ”ремонтировать” клетки мышц и костей. Вот почему 15 % массы нашего тела – это белок.

Белки состоят из аминокислот, каждая из которых играет определенную биологическую роль в организме. Часть этих аминокислот содержится только в продуктах животного происхождения.

Белок может помочь снизить вес. Богатые протеинами продукты труднее продвигаются через пищеварительную систему, дольше перевариваются и дают ощущение сытости. Но ждать чуда похудения только от употребления лишь белков не стоит.

Белковая диета противопоказана людям с заболеваниями почек или сахарным диабетом.

Организм человека не хранит белки таким же образом, как углеводы или жиры. По этой причине, а также потому, что белок постоянно разрушается в виду определенных нагрузок и стрессов, необходимо ежедневно употреблять белковые продукты. Это нужно для восстановления многих тканей, крови, гормонов, костей и мышц.

Большинство людей получают достаточно белка через пищу. Однако вегетарианцы и люди пожилого возраста нуждается в большем количестве протеинов и незаменимых аминокислот.

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