Переедание в праздники убивает организм

Переедание, связанное с праздниками, может нанести непоправимый урон организму. Оно нарушает работу "пищевых часов" - собрания генов и молекул, которые отвечают за метаболизм, отмечает News-medical.net со ссылкой на работу Университета Калифорнии.

Ученые доказали, что белок PKCγ важен с точки зрение перевода "пищевых часов", если меняется режим питания. Так, у нормальных мышей, которым давали пищу в те часы, когда они должны были бы спать, "часы" со временем начинали подстраиваться (животные просыпались, ожидая еды).

Но если не было гена PKCγ, то адаптационный механизм не работал (мыши просыпали время приема пищи). Белок не мог присоединиться к молекуле BMAL, необходимой для стабилизации. Это открытие позволяет по-новому посмотреть на феномен ожирения и прочих метаболических расстройств. По этой же причине "совы" чаще страдают от лишнего веса.

Известно, что деятельность организма контролируют "основные часы" - циркадный осциллятор. Но в теле есть и другие "часы" вроде "пищевых", которые не связаны с деятельностью какой-то отдельной зоны мозга. Они влияют на различные аспекты, включая всасывание веществ, их высвобождение в кровоток.

"МедДэйли"

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