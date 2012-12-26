Новогодние праздники опасны для здоровья

Впереди Новый год и это естественно, что любой человек чувствует себя усталым, не только от работы, но и от бешеного темпа городской жизни. Значит надо срочно на каникулы, чтобы как следует заняться своим здоровьем. В первую очередь врачи советуют привести в норму нервную систему.

Роли нервов в состоянии нашего здоровья посвящено довольно много научных исследований. Последние 10 лет интерес к этой теме по причине постоянных перемен в стране и связанных с ними стрессов и волнений особенно увеличился. Поэтому в новогодние каникулы медики советуют как следует выспаться. Тем, кто проводит без сна продолжительное время полезно знать, что бессонные ночи замедляют процесс образования новых клеток нервной системы. Процесс нейрогенеза в таких условиях не может проходить нормально и на его восстановление после соблюдения режима сна уходят от одной до двух недель.

Последствиями хронического недосыпания зачастую становятся снижение работоспособности, избыточный вес, раздражительность, галлюцинации и болезни сердца. Кроме того, от недосыпания у клеток мозга пропадает способность к восстановлению, что ведет к серьезным нарушениям психики. Кстати, учеными было установлено, что с 1960 годов средняя продолжительность сна снизилась с восьми до шести часов в сутки.

Известно также, что постоянно недосыпающие люди не "наверстывают" упущенные часы сна, отсыпаясь на выходных. Поэтому долгие зимние каникулы станут настоящей панацеей для вашего здоровья.

А вот американский кардиолог Кит Чечвелл из Университета Вандербильта выступает против новогодних праздников. По его словам, именно в эти дни фиксируется наибольшее количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Именно в декабре – январе вероятность летального исхода от болезней сердца достигает своего максимума.

По статистике, с 1973 по 2001 гг. в США зафиксировано 53 млн смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний, и их пик приходится как раз на Рождество и Новый год.

По мнению Чечвелла, в праздники люди зачастую откладывают визит к врачу "на потом". "Они делают это из-за семейных обязанностей, не желая испортить праздник своим родным и не желая ложиться в больницу в период каникул. В итоге они с меньшим стремлением идут к врачу, который может дать им спасительную рекомендацию". Кроме того, именно в эти месяцы люди меньше занимаются спортом и увеличивают потребление в пищу мяса и высококалорийной пищи. "Многие из нас делают себе послабления, – говорит Чечвелл. – Это приводит к нарушению режима и нерегулярному питанию".

Еще одним фактором, влияющим на статистику смертей в указанный период, является чрезмерное потребление алкоголя. "Алкоголь может привести к нарушению сердечного ритма, который является классическим примером такого синдрома", – предупреждает кардиолог.

А вот наиболее трудным периодом новогодних празднеств является возвращение к монотонным рабочим будням. Впрочем, следуя нескольким несложным рекомендациям, вполне можно избежать большинства неприятных эмоций. Постарайтесь просто по пути на работу занять себя чем-то. В этом вам помогут книги или газеты, которые можно почитать прямо в метро, или плеер с любимой музыкой. С их помощью вы можете даже не заметить, что вам наступили в метро на ногу или неудачно толкнули в автобусе.

Не можете сосредоточиться на работе? Сделайте что-нибудь несложное, например, разберитесь на рабочем столе, наведите порядок в ящиках. Такие автоматические действия успокаивают и помогают прийти в себя. Не поленитесь составить список того, что нужно сделать в течение дня – он поможет вам собраться с мыслями.

