Вилочковая железа - важный орган иммуной системы

У каждого человека непосредственно за грудиной "живет" маленькая "бабочка" - вилочковая железа. Именно она является центральным органом иммунной системы организма. Поэтому если с "бабочкой" не все в порядке, организм сразу это чувствует. И обычно все эти неурядицы проявляются именно в детском возрасте.

Железа закладывается и начинает функционировать уже во время утробного развития ребенка. И очень важно, чтобы ее закладывание и функциональное дозревание происходили на фоне нормального здоровья матери. Развитие вилочковой железы малыша может стимулироваться многообразными инфекциями во время беременности, которая негативно влияет на состояние здоровья ребенка и формирования его иммунитета.

После рождения ребенка вилочковая железа продолжает интенсивно функционировать и развиваться, ее рост происходит параллельно с ростом организма ребенка вплоть до 4-5 лет. Приблизительно в это время железа достигает своего наибольшего развития и, продолжая функционировать, постепенно уменьшается. Таким образом, происходит обратное развитие вилочковой железы. Педиатры называют это возрастной инволюцией.

У каждого ребенка уменьшение железы происходит индивидуально - у одних инволюция начинается в 4 года, в других - в 6-7. До 14-15-летнего возраста железа уменьшается достаточно интенсивно. Когда же завершается период полового дозревания, этот процесс значительно замедляется и железа уменьшается почти незаметно.

Хотя иногда происходит патологическое уменьшение вилочковой железы - под воздействием радиационного облучения, медикаментозной терапии, в частности гормональной, тяжелых вирусно-бактериальных заболеваний, белково-калорийной недостаточности. Обычно после тяжелых заболеваний функция железы не возобновляется.

Раньше считали, что после 13-14 лет вилочковая железа полностью атрофируется и исчезает, а на ее месте разрастается жировая ткань. Сегодня известно, что железа, хотя и имеет обратное развитие, функционирует на протяжении всей жизни человека. Однако со временем ее функции постепенно уменьшаются. И даже у людей преклонных лет в клетчатке за грудиной (где обычно располагается вилочкова железа) находят ее отдельные островки, которые активно функционируют.

Под воздействием вилочковой железы происходит формирование клеточного звена иммунитета, которое должно способность контролировать развитие вирусных, онкологических и автоиммунных заболеваний. Следовательно, нормально развитая в морфо-функциональном отношении вилочковая железа для организма является надежной защитой от этих болезней. У людей преклонного возраста автоиммунные и онкозаболевания развиваются чаще, что связано с угасанием функции данной железы.

Вилочковая железа также активно влияет на становление периферических органов иммунитета - рост миндалин, лимфатических узлов и других скоплений лимфатических образований дыхательной и пищеварительной систем. Их развитие практически завершается до 5-7 лет, поэтому вмешательство вилочковой железы уже почти не нужно. Самой природой заложено, что после того, как состоялось закладывание периферических лимфоидных органов, вилочковая железа должна постепенно прекращать свою деятельность. Ей остается функция контроля за работой созданных ею органов.

Вилочковая железа выполняет также другие функции - контролирует деятельность эндокринной системы, принимает участие в обмене веществ. Но основной и самой существенной является именно иммунологическая функция.

Два патологических состояния вилочковой железы: недоразвитость или полное отсутствие железы.

Частичная гипоплазия (недоразвитость вилочковой железы) происходит в силу того, что железа морфологически неполной сформировалась еще во внутриутробный период. Железа может быть слишком маленькой или отсутствует какая-то ее часть.

Полное отсутствие железы - случается очень редко. Такое обычно наблюдается под воздействием многих факторов: радиационное облучение, ультразвук, химическая загрязненность окружающей среды. Один или несколько этих факторов могут стать причиной того, что во время беременности (на 6-7-й неделе), закладывание вилочковой железы вообще не происходит.

Болезни, связанные с нарушением функционального состояния железы, обычно проявляются в виде частых инфекционных заболеваний и имеют очень тяжелый ход (потому что страдает главный орган клеточного иммунитета). Онкологические заболевания вилочковой железы (так называемая тимома), к счастью, наблюдаются крайне редко.

Когда стоит беспокоиться

Чаще всего на фоне лимфатического диатеза у детей наблюдается гиперплазия (увеличение) вилочковой железы. Приблизительно в 11-12% здоровых детей величина железы избыточна, но сегодня врачи не считают это болезнью. Лишь иногда увеличенная вилочковая железа может повлечь сдавливание внутренних органов: трахеи, бронхов, больших сосудов сердца, которое в свою очередь ухудшает дыхание. Однако и в таких случаях родителям не нужно паниковать. Доказано, что эти симптомы у детей с возрастом проходят и только изредка приходится применять лечение для более быстрого уменьшения железы.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок имеет проблемы с вилочковой железой, для установления диагноза нужно сделать лабораторное обследование: рентгенологическое исследование органов грудной клетки, общий анализ крови.

Если 10-летний ребенок часто болеет вирусными, бактериальными заболеваниями с тяжелым длительным протеканием и частыми осложнениями, то нужно кроме отмеченного обследования сделать иммунологическое исследование. Это поможет определить в каком состоянии функция вилочковой железы. Доброкачественное увеличение железы наблюдается обычно до 5-7 лет, а чаще всего - в 3-летнем возрасте. Если же диагноз гиперплазия вилочковой железы установлено только в возрасте 10 лет, то такая железа очевидно нуждается в удалении после определенных обследований ребенка.

Ирина Ковтун,



врач-иммунолог