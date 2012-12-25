Прямолинейная критика портит отношения с близкими

Люди устроены так, что критику на свой адрес воспринимают как обиду. Прежде чем сделать замечание, подумайте - как отзовется ваше слово... Какие бы идеальные отношения не были между людьми, иногда сложно избежать споров даже с самым родным человеком. Дело в том, что мы, к сожалению, забываем: разные люди неодинаково относятся к разным событиям и реагируют на них.

Кое-кто из нас очень любит кого-то поучать и безжалостно критиковать: и прическа у тебя не такая, и костюмчик сидит не как. Причем чувства того, кого критикуют, обычно не учитывают.

Поэтому правило первое: любая критика должна быть завуалированной, а не "голой правдой". Нравится это вам или нет, но относиться к решениям близких следует с уважением. А особенно мнение относительно внешности, поведения или поступков человека должно подаваться в мягкой форме. Пусть обязательным станет такое правило общения - указывать не на недостатки, а на достоинства, не навязывать свою точку зрения, а только намекать на нее. В любом случае не подчеркивать собственного преимущества.

Правило второе: для достижения своей цели совсем необязательно конфликтовать. Однако, если конфликта не избежать, не делайте его достоянием общества. В первую очередь потому, что это не лучшим образом отразится на вашей репутации. Вы рискуете приобрести славу нехорошего человека. Прямых людей не очень любят и пытаются избегать их общества под любым подходящим предлогом. Выход один: не доводить ситуацию до глубокого кризиса, используя один из вариантов понимания.

Если у вас неистребимый дух соперничества и вы хотите достичь своего любой ценой, это, согласитесь, не наикратчайшая черта характера. Попробуйте в ситуации конфликта, который назревает, вынудить себя взять тайм-аут, охладить свою страсть и спокойно разобраться в том, что происходит. Для этого возьмите чистый лист бумаги, разделите его на две графы. В одну запишите, что вы можете потерять, настаивая на своем. Во второй графе зафиксируйте плюсы. Вы удостоверитесь, что, в конечном итоге, останетесь один на один со своими амбициями.

Тот, кто умеет избегать конфликта, может достичь многого. Такой человек не выставляет напоказ собственное "я", может не без интереса выслушивать и, ничем не раздражая окружающих, достигать своей цели.

Правило третье: для решения назревающего конфликта нужно уклониться от него. Подруге кажется, что она права? Что же, пусть остается со своим мнением. Начнешь настаивать на своем - это может привести к ссоре.

Можно выбрать еще одну линию поведения - приспособление, то есть разновидность временного компромисса одной из сторон. Однако наикратчайший вариант - сотрудничество. Он заключается в том, что двое людей садятся и обсуждают ситуацию, которая сложилась: по каким причинам их отношения испортились и что нужно сделать, чтобы реанимировать хорошее отношение друг к другу.

