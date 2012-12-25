Шоколад полезнее мужчинам, чем женщинам

Темный шоколад снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты ряда исследований. Новый эксперимент показал, что шоколад больше полезен мужчинам, чем женщинам.

Ученые из Англии и Шотландии провели исследование с участием 26 женщин и 16 мужчин. В течение эксперимента они ели темный, молочный или белый шоколад. Через 2 и 6 часов после этого у участников взяли анализы крови и мочи. Оказалось, что у мужчин, употреблявших темный шоколад, в крови значительно снизилась активация и агрегация тромбоцитов. Наиболее это было заметно через 2 часа после того, как они съели шоколад. У женщин такого весомого эффекта не наблюдалась.

В компоненте темного шоколада, какао, содержатся флавонолы, которые положительно влияют на эластичность сосудов и артериальное давление, комментируют ученые. Они высчитали, что полезная «доза» шоколада не должна превышать 70 г.

likar.info