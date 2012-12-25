Новогодняя елка - опасна для здоровья?

Домашняя новогодняя елка иногда становится причиной появления аллергической реакции, о чем сообщают специалисты из Соединенных Штатов.

Сначала о данной проблеме заговорил доктор Лоуренс Курляндский, который увидел, что во время зимних праздников увеличивается количество жалоб аллергиков и астматиков.

Ель выделяет споры и грибки, которые могут навредить нашему здоровью. Когда елка оказывается в теплом доме, они начинают активно размножаться. Результаты анализа свидетельствуют о том, что иголки и кора елок обычно содержат свыше 50 разновидностей грибков.

А в течение нескольких дней в доме число спор увеличивается примерно в шесть раз. Специалисты говорят, что аллергия, которая вызвана сосной либо елкой, очень похожа на сенную лихорадку, что появляется в месяцы цветения деревьев и трав.

Эксперты также отмечают, что данная проблема касается только немногих людей, у которых есть аллергия на это дерево. Во избежание негативных последствий ученые советуют аллергикам использовать искусственную елку вместо живой.

newsland.com