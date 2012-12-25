«Лечение разговорами» лучше антидепрессантов

Антидепрессанты помогают людям с тяжелой депрессией. Однако новое исследование поставило под сомнение их эффективность при более легких формах этого заболевания. Мало того, эти лекарства даже могут привести к рецидивам депрессии в будущем.

Примерно 1 из 7 взрослых страдают депрессией достаточно серьезно, чтобы возникла необходимость лечения симптомов болезни при помощи специальных лекарственных средств. Однако эксперты советуют предпочесть альтернативные немедикаментозные методы лечения этого заболевания. Они считают, что облегчить симптомы депрессии способна когнитивно–поведенческая терапия – «лечение разговорами».

Эта методика учит пациентов самостоятельно справляться с симптомами депрессии и, что самое главное, – избегать бесполезных моделей мышления и поведения. Успешная когнитивно–поведенческая терапия помогает человеку думать и вести себя более позитивно, ломая прежние стереотипы.

Некоторые исследования показывают, что этот вид психотерапии очень эффективен при легкой или умеренной депрессии, в том числе и среди пациентов, пострадавшим от приема антидепрессантов.

В новом испытании британских ученых приняли участие 469 взрослых мужчин, проходили лечение антидепрессантами 6 недель. Одна группа просто продолжила прием лекарств, участники второй кроме этого прошли до 18 сеансов когнитивно–поведенческой терапии. Спустя 6 и 12 месяцев состояние всех участников оценили и сравнили: оказалось, что пациенты из второй группы более успешно преодолевали симптомы депрессии.

korzonews.info