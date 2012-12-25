Как избежать стресса в последние дни года?

Попытки доделать накопившиеся за год дела в последнюю рабочую неделю года чреваты нервными срывами и инсультами. Об этом рассказал врач психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Врач объяснил, что установка «я могу все решить» с одной стороны, помогает в жизни, но с другой, - приводит к стрессам и заболеваниям, поскольку есть факторы, на которые человек не в силах повлиять.

По мнению специалиста, пришло время переключиться на праздничное настроение. Для этого врач рекомендует установить дома живую елку и заняться покупкой подарков для близких. Он объяснил, что запах елки дарит людям ощущение праздника, поскольку подсознательно ассоциируется со счастливым и беззаботным детством.

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