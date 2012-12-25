Оранжевые фрукты спасут от переломов

Вещества, придающие окраску большинству оранжевых фруктов и овощей, способны снизить риск переломов. Речь идет о каротиноидах. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Osteoporosis International.

Исследование показало, что высокая вероятность перелома бедренной кости – у худых пожилых людей. При этом индекс массы тела является более значимым фактором для мужчин, чем для женщин. Выяснилось, что потребление оранжевых овощей снижает этот риск.

Ученые объясняют, что каротиноиды способны преобразовываться в организме в витамин A. В свою очередь, витамин А играет важную роль в формировании костей и зубов, необходим для роста новых клеток, замедляет процесс старения.

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